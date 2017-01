Crash test du bitcoin cette année

vendredi, 06.01.2017

L’intense volatilité du cours à très haut niveau ces derniers jours n’est pas la seule problématique. Le point de situation.

Marjorie Théry



Le bitcoin revient au premier plan en ce début d’année. La crypto-monnaie, qui aura dix ans l’an prochain, fait des montagnes russes. Son cours a dépassé le seuil des 1000 dollars le premier janvier. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il dépassait 1100 dollars, son plus haut niveau depuis trois ans. La progression l’an dernier dépasse les 120%.

Des commentateurs prédisent qu’il sera à 2000, voire même à 3000 d’ici la fin de l’année. Mais en pleine euphorie, le bitcoin a chuté de plus de 20% dans la journée d’hier, en quelques heures. On pourrait presque parler de «saine» correction, après une hausse de 40% en deux semaines.

Mais si le cours est clairement le métrique le plus scruté du bitcoin, ce n’est peut être pas le plus intéressant. Ni le plus révélateur de son potentiel (et de ses risques). D’une part parce que sa masse monétaire reste une goutte d’eau sur le marché des changes: environ 16 milliards de dollars.

Surtout, le mode de fonctionnement aurait atteint certaines limites. En particulier du point de vue de la latence dans la validation des transactions. Qui ont parfois explosé ces derniers mois, passant de quelques minutes à des heures, voire des jours. D’après un commentaire publié par la MIT Technology Review en début de semaine, le système bitcoin ne peut assurer convenablement que sept transactions par secondes actuellement. Selon des chercheurs, sous sa forme actuelle, la limite se situerait à 27 transactions par secondes.

Ce niveau sera-t-il suffisant? Occasionnera-t-il une désaffection du système? Ou au contraire un renforcement de la valorisation par un certain effet de rareté?