La BCF émet un emprunt

vendredi, 06.01.2017

Sur le marché primaire en francs suisses, jeudi 5 janvier, la Province of New Brunswick (rating Moo-dy’s: Aa2; S&P: A+, tous deux avec perspective stable) a émis un emprunt de 200 millions de francs, offrant un coupon de 0,250% et échéant le 19 janvier 2029. Le pricing est de mid swaps -5...