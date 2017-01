Nouvelle accélération de l’inflation à 1,1%

jeudi, 05.01.2017

Zone euro. Un développement positif pour la BCE.

Entraînée par une énergie plus chère, l’inflation dans la zone euro a de nouveau nettement accéléré en décembre à 1,1%, son plus haut niveau depuis plus de trois ans, une bonne nouvelle pour la BCE, selon des chiffres diffusés hier.

«La BCE se réjouira de voir l’inflation bondir à 1,1% en...