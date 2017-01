Swiss Expo : 400 éleveurs sont attendus à Lausanne

jeudi, 05.01.2017

La 21e édition de Swiss Expo ouvre ses portes le jeudi 12 janvier à Lausanne. Durant quatre jours, 130 exposants, 400 éleveurs et plus d’un millier de bovins se réuniront à Expo Beaulieu. L’an dernier, la foire avait attiré près de 24.000 visiteurs. Le public pourra voir défiler les plus belles...