Dans l’intérêt de l’économie

jeudi, 05.01.2017

RIE III. Pour une réforme plus équilibrée

Denis Torche*



Le but initial de la réforme de l’imposition des entreprises III a été de supprimer les régimes fiscaux cantonaux privilégiés pour les holding et les sociétés d’administration contraires aux standards fiscaux internationaux. Mais la réforme adoptée par le Parlement est allée au-delà de cet objectif, incluant une large palette de mesures de baisses fiscales pour les entreprises bien qu’aucune pression internationale n’ait été exercée dans ce sens.

Le résultat est lourd sur le plan fiscal avec des pertes de 1,3 milliards de francs pour la Confédération au minimum - selon l’évolution des recettes de l’impôt fédéral direct - et de plusieurs milliards de francs pour les cantons, principalement du fait de la baisse de leurs taux d’imposition sur les bénéfices des entreprises. Avant même son entrée en vigueur prévue pour 2019, la réforme a provoqué la recrudescence d’une concurrence fiscale inter-cantonale. Alors que le taux d’imposition moyen des entreprises en Suisse a déjà baissé entre 2005 et 2014 de plus de 4 points de pourcentage passant de 22 à 18 %, la tendance en cours va l’amener en-dessous de 16% au vu des mesures déjà décidées ou annoncées par la majorité des cantons (par exemple Vaud de 22,8% à 13,8%, GE de 24,2 à 13,5%....)

A ces fortes pertes fiscales s’en ajouteront d’autres dont l’ampleur est encore inconnue puisque la réforme fait du «sur-mesure» pour les cantons avec des instruments mis à leur disposition: adaptations facultatives des impôts cantonaux sur le capital, possibilité de prévoir des déductions fiscales accrues pour les frais de recherche et de développement, introduction facultative d’un impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts versés sur le capital propre supérieur à la moyenne (avec imposition des dividendes à au moins 60%) etc.. Le Parlement a fixé une limite aux divers allégements.

Mais elle est extrêmement basse puisque le cumul des allégements ne doit pas dépasser 80% du bénéfice net imposable avant leur déduction. Autrement dit, les entreprises qui utiliseront tout es ces p ossibilités ne payeront pratiquement plus d’impôt cantonal sur le bénéfice.

Ces pertes fiscales en milliards de francs devront être payées par la population puisque le Parlement a renoncé à toute mesure de contre-financement par l’économie. Cela signifie des baisses de prestations ou des hausses d’impôts pour les contribuables. Mais pour l’économie aussi une réforme plus modérée entraînant moins de pertes fiscales pourrait être positive finalement. Certes, elle devrait contre-financer la réforme mais, en contrepartie, les pouvoirs publics auront plus de ressources pour maintenir et développer les infrastructures, garantir la pérennité du très bon système de formation, soutenir l’innovation etc., autant de prestations de service public dont les entreprises dépendent pour développer la marche de leurs affaires. Même si la Suisse devient encore plus attractive sur le plan fiscal pour les entreprises, des détériorations des autres facteurs d’implantation contrebalanceront négativement les avantages fiscaux octroyés. Par ailleurs, une réforme de l’imposition des entreprises III entraînant nettement moins de pertes fiscales pour la population aurait aussi l’avantage de réduire la défiance de la population envers l’économie du fait de certaines rémunérations abusives versées à certains managers.

L’alarmisme des milieux économiques qui prédisent l’exode des sociétés étrangères, la perte de milliers d’emplois et des pertes fiscales conséquentes en cas de non à la réforme est exagéré pour les raisons suivantes: la première tient au fait que les cantons sont en train de baisser fortement leurs taux d’imposition, on ne voit pas pourquoi dès lors les sociétés privilégiées partiraient à l’étranger. D’autant plus que, hormis la fiscalité attractive, la Suisse se positionne parmi les meilleurs pays au monde pour les principaux autres facteurs d’implantation pour les entreprises avec en particulier de très bonnes infrastructures, un excellent système de formation, une main-d’œuvre qualifiée, un marché du travail flexible, une forte capacité d’in novation , une administration efficace etc.

Deuxièmement, un non du peuple à la réforme ne signifiera pas un non à la suppression des privilèges fiscaux pour les sociétés étrangères - plus personne ou presque ne conteste leur abrogation aujourd’hui - mais un non aux trop lourdes pertes fiscales. Comme ces régimes fiscaux devront obligatoirement être supprimés - la Suisse n’ayant plus le choix pour ne pas infliger un grave préjudice à sa place financière et économique - le Parlement devra proposer rapidement un nouveau projet plus équilibré. Des mesures possibles pour une réforme équitable pourraient consister à prévoir une imposition des gains en capitaux (comme cela figurait d’ailleurs dans le projet mis en consultation par le Conseil fédéral), à renoncer à l’impôt sur le bén&e acute;fi ce corrigé des intérêts sur le capital propre et à réduire sensiblement la portée des mesures facultatives pour les cantons. Il serait aussi possible d’augmenter légèrement le taux fédéral d’imposition des bénéfices des entreprises, en raison des fortes baisses en cours de réalisation des taux d’imposition cantonaux.

En résumé, un projet mieux contre-financé par l’économie lui garantirait aussi un meilleur maintien des différents facteurs d’implantation - et pas seulement l’attractivité fiscale - tout en réduisant le fossé qui s’accroît entre la population et l’économie. En d’autres termes, un non à la RIE III en février 2017 ne serait de loin pas catastrophique pour l’économie.

* Membre de la direction

de Travail.Suisse