Le retour des capitaux à leurs origines

jeudi, 05.01.2017

Prévisions 2017 (2/2). Tout se conjugue pour que le leadership américain soit réaffirmé. Les banques des Etats-Unis se refont une santé florissante.

Bruno Bertez



Les flux de capitaux dont on a bénéficié le Rest of the World (Row) lors de la période de faiblesse des Etats-Unis se renversent, les capitaux retournent au bercail avec les conséquences que cela a sur l’affaiblissement des banques mondiales, type Deutsche Bank. C’est un coup de semonce. Le...