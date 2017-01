Prix record grâce à la préférence urbaine

jeudi, 05.01.2017

PPE. La différence par rapport aux maisons individuelles s’est sensiblement accentuée ces dernières années

Décembre a confirmé que le segment des appartements en PPE avait évolué en 2016 de manière nettement plus dynamique que les maisons individuelles. 0,8%, contre un recul de 0,3% (année 2016: +4,2%, respectivement +1,1%). Le prix moyen des appartements en PPE indiqué par le Swiss Real Estate Offer Index calculé par Immoscout24/CIFI a même atteint un nouveau record historique depuis son lancement il y a six ans, avec 7194 francs par mètre carré.

Le solde migratoire plus positif depuis l’entrée en vigueur de la libre circulation en 2007 a dans la quasi totalité des cas bénéficié aux régions urbaines. Ce qui reflète un changement plus général de préférence. La migration interne vers les régions rurales favorisant les maisons individuelles s’est arrêtée au milieu des années 1990. Depuis lors, leur part dans la population résidente totale a perdu un point de pourcentage pour s’établir à 15,5% en 2015. L’impact sur le marché immobilier résidentiel se manifeste par un écart entre les prix au des maisons individuelles et celui des PPE en hausse au cours de ces dernières années. Le critère de la proximité d’un bien immobilier du lieu de travail a gagné en importance.

SUITE PAGE 04 (Abonnés)