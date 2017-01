Une chance pour l’agriculture

jeudi, 05.01.2017

L’agriculture suisse a compris depuis bien longtemps que la différenciation est un gage de succès.

En quoi se distingue l’agriculture suisse? À l’évidence, par son haut niveau de qualité, qui assoit la solide réputation des produits suisses en général. Mais ses nombreuses spécialités et ses produits régionaux, extrêmement prisés, y sont aussi pour quelque chose. Chaque montagne, chaque vallée – ou presque – est le berceau d’un produit unique portant le sceau de sa région. L’agriculture suisse a compris depuis bien longtemps que la différenciation est un gage de succès.

La demande en produits agricoles suisses est bonne, tant chez nous qu’à l’étranger. Protection de l’environnement et des animaux, hygiène et qualité sont les domaines dans lesquels les producteurs suisses se démarquent tout au long de la chaîne de création de valeur. De quoi doper la confiance des consommateurs dans les produits indigènes.

Mais ces formes de production et d’élevage ont un coût: elles nécessitent des moyens supplémentaires conséquents. La Suisse a déjà réalisé une belle avancée en matière de différenciation et continue de déployer ses efforts pour créer des produits exclusifs. Les agricultrices et les agriculteurs suisses ont un grand sens de l’innovation. Ils occupent des niches, fabriquent des spécialités, des produits labellisés et, de manière générale, des denrées haut de gamme.

La différenciation existe ainsi sous de nombreuses formes. Il est cependant essentiel que la création de valeur soit répartie de façon équitable. La valeur ajoutée des produits suisses de qualité doit profiter au commerce, mais aussi aux agricultrices et aux agriculteurs. La transparence sur les marchés est donc vitale pour que l’agriculture touche la part qui lui est due sur le prix à la consommation. Une collaboration équitable au sein de la chaîne de création de valeur et des prix à la production adaptés sont cruciaux pour garantir le succès à long terme. – (Union suisse des paysans)