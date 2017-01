Le contexte propice à la gestion active

jeudi, 05.01.2017

Hedge funds. Pour tirer profit de la gestion budgétaire US et d’une poursuite du rally des commodities. Après une performance contrastée en 2016.

Piotr Kaczor



Après une année écoulée plutôt décevante pour nombre de hedge funds - ces derniers ont en moyenne sous-performé les indices boursiers et obligataires – les perspectives se présentent sous un jour plus favorable pour la gestion active, et à fortiori pour le type de gestion hyper-actif que...