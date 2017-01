L’environnement sera propice à l’hyperactivité dans la gestion

Hedge Funds. Pour bénéficier de la politique budgétaire américaine après une performance globale décevante en 2016.

Piotr Kaczor



Après une année 2016 plutôt décevante pour nombre de hedge funds – ces derniers ont en moyenne sous-performé les indices actions et obligataires – les perspectives se présentent sous un jour plus favorable de manière générale pour la gestion active et à fortiori pour le type de gestion hyper-active que représentent les hedge funds. Compte tenu des niveaux de valorisation généralement élevés de la plupart des indices et classes d’actifs.

D’où l’intérêt de pouvoir jouer aussi bien à la baisse qu’à la hausse. De manière à bénéficier aussi de la dispersion élevée des différentes catégories de titres. Et d’un environnement plus propice si les anticipations d’une économie plus vigoureuse se confirment.

Malgré une performance positive de 1,3% en décembre et de 0,5% au cours de la dernière quinzaine du mois écoulé, le secteur des hedge funds a clôturé l’année par une performance légèrement négative de 0,4%, du moins à l’aune de l’indice correspondant de Lyxor AM.

Compte tenu des bons rendements dégagés pendant la dernière quinzaine de décembre par les gérants Global Macro et par les gérants CTA (Commodity Trading Advisors) centrés sur l’exploitation des inefficacités des marchés par le biais de programmes algorithmiques et mathématiques; alors que les gérants d’actions à la hausse et à la baisse (Equity L/S) ont sous-performé avec la pause observée par le rebond des actions cycliques. L’asset manager français estime néanmoins que les gérants actions US à la hausse et à la baisse (Equity L/S) sont particulièrement bien placés pour profiter d’une plus grande disparité de performance des actions en 2017. Mais si un regain d’activité des entreprises américaines apparaît propice aux fonds dits Event Driven, Lyxor AM se montre plus prudent sur les gérants européens centrés sur ces deux types d’approches. Pour enrayer les sorties de fonds des investisseurs, les gérants de hedge funds doivent par conséquent relever le défi de la performance, ce qui en principe est cependant plus aisé lorsque les marchés traditionnels sont à la peine.

