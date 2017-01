La réalité virtuelle devient un outil professionnel

jeudi, 05.01.2017

Elle est en passe de devenir indispensable pour les applications professionnelles et l’expérience client.

Thomas Bennouna*



Vous aimeriez visiter les pyramides de Gizeh mais vous avez peur de l’avion? Vous avez toujours rêvé de monter sur scène avec Bruce Springsteen? Vous souhaitez savoir à quoi ressemblait votre ville il y a 300 ans? Des rêves hors de portée? Plus pour longtemps! Grâce à la réalité virtuelle (virtual reality, VR) et à la réalité augmentée (augmented reality, AR), vous pourriez bien les réaliser sans même avoir à sortir de chez vous.

Une Research Alert du Credit Suisse rédigée par Uwe Neumann et Ulrich Kaiser cite une estimation de la société de recherche Kzero Worldwide selon laquelle le nombre d’utilisateurs de la réalité virtuelle s’élevait à 200 000 environ en 2014. Un chiffre qui devrait grimper à près de 170 millions en 2018, soit une croissance de 85 000%. «Nous estimons que le marché du matériel et des logiciels de réalité virtuelle va croître pour atteindre le niveau du marché actuel des smartphones (600 à 700 milliards de dollars), au même rythme que celui observé sur le marché des smartphones entre 2001 et 2015», écrivent Neumann et Kaiser.

Au regard des évolutions dans le domaine de la réalité virtuelle/augmentée ces dernières années, on pourrait penser que ces technologies ne sont que des gadgets pour les geeks et les fans de jeux vidéo, et n’offrent aucune valeur ajoutée dans la vie réelle. Ce serait une erreur, car cela fait longtemps que des entreprises de tous les secteurs travaillent au développement de solutions basées sur la réalité virtuelle/augmentée. Le secteur financier, généralement perçu comme peu innovant en matière de solutions numériques, s’intéresse lui aussi à des applications correspondantes.

L’ouverture d’une relation bancaire ou d’un compte est au cœur de plusieurs initiatives de numérisation. Elle sera progressivement remplacée par un processus réalisé via un ordinateur ou un smartphone, et à plus long terme un casque de réalité augmentée pourrait être utilisé. Grâce à des composants ludiques, la reconnaissance vocale et des caméras, le processus d’ouverture pourrait se transformer en expérience numérique. Les informations de la carte d’identité pourraient par exemple être lues automatiquement par la caméra du casque et affichées dans la réalité augmentée. Par ailleurs, un avatar pourrait guider l’utilisateur dans le processus d’ouverture et lui expliquer différents éléments, permettant aux clients sans expérience de la banque d’ouvrir un compte en un tournemain.

Des applications peuvent également être envisagées en matière de gestion de portefeuille. Devant des portefeuilles complexes composés de multiples titres issus de différentes classes d’actifs, il est difficile de ne pas perdre le fil. La réalité virtuelle/augmentée pourrait apporter une solution au problème:

le portefeuille d’une stratégie core-satellite pourrait ainsi être visualisé sous la forme d’un système planétaire dans lequel les principaux postes seraient représentés par des planètes et les plus petits par des lunes. Là encore, un avatar est envisageable: doté d’une intelligence artificielle, il pourrait présenter à l’utilisateur les risques liés au portefeuille et lui soumettre des propositions de placement.

De manière générale, l’intelligence artificielle et apprenante est le moteur de nombreuses innovations dans les processus statiques. Elle permet d’analyser en continu la situation financière du client et de vérifier si ses objectifs monétaires sont atteints. Dans ce cas, la réalité virtuelle/augmentée peut servir de canal supplémentaire pour interagir avec le client. L’avatar ne joue qu’un rôle complémentaire: il ne remplacera pas de sitôt le conseiller de banque.

En présence de besoins plus complexes ou des événements importants de la vie comme l’achat d’une maison ou un héritage, la relation de confiance entre le client et son conseiller continuera de constituer la base de l’opération.

Le potentiel de la réalité virtuelle/augmentée ne pourra être pleinement exploité que lorsque différents secteurs uniront leurs forces dans le domaine de la numérisation. Par exemple, le scénario suivant pourrait être envisagé pour les achats du quotidien à l’avenir: en entrant dans le supermarché, le client met son casque, s’identifie et affiche sa liste de courses. La technologie lui indique non seulement dans quel rayon trouver le produit qu’il recherche, mais il peut aussi visualiser directement le prix du produit sur un dispositif portable - une montre connectée par exemple - ou encore consulter le solde de son compte après avoir ajouté le produit au panier. À la caisse, il lui suffit de présenter le dispositif portable sans avoir à sortir son portefeuille ou sa carte de crédit. La technologie pourrait donc aider le consommateur à maîtriser ses dépenses et son budget et, en cas d’investissement important, en simuler l’impact sur ses objectifs d’épargne et/ou d’investissement.

Cela signifie-t-il que la réalité virtuelle et la réalité augmentée nous offriront bientôt des expériences numériques multisectorielles? Non. D’après le département Research du Credit Suisse, la réalité virtuelle ne pourra conquérir le marché de masse que lorsque les casques seront plus légers et plus indépendants des ordinateurs. Toutefois, la phase des primo-adoptants a déjà commencé sur le marché du jeu vidéo avec le lancement de la Playstation VR de Sony, de l’Oculus Rift et d’autres casques de réalité virtuelle.

l La réalité virtuelle (virtual reality, VR), également appelée réalité simulée par ordinateur, est une technologie informatique permettant de répliquer un environnement existant ou de concevoir un environnement fictif. L’utilisateur plonge dans cet univers virtuel au moyen d’un casque spécial. Sa perception de lui-même dans le monde réel s’estompe au profit de sa présence dans l’environnement artificiel (immersion). Il a du mal à dissocier le monde réel de la réalité virtuelle.

l La réalité augmentée (augmented reality, AR) associe la réalité «réelle» à une réalité virtuelle en fournissant une vision en direct d’un environnement existant augmentée d’éléments générés par ordinateur comme des sons, des vidéos, des graphiques ou des données GPS. Contrairement à la réalité virtuelle, le but n’est pas de créer un nouvel univers mais d’enrichir artificiellement le monde réel, c’est pourquoi on parle aussi de «réalité mixte». Un exemple de réalité augmentée est le jeu Pokémon Go qui a fait fureur ces derniers mois.

* Chef de projet global Numérisation Private & Wealth Management Clients, Credit Suisse