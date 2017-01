Dinosaures: des œufs trop longs à éclore

jeudi, 05.01.2017

L’éclosion des oeufs de dinosaures prenait apparemment de trois à six mois. Cette incubation prolongée pourrait avoir affecté leur capacité à survivre face à des populations d’oiseaux, de reptiles et de mammifères qui se reproduisaient plus rapidement.

Cette étude, publiée dans les Comptes...