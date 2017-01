Retour des obligations indexées

jeudi, 05.01.2017

Ce segment devrait surperformer l’équivalent non indexé aux USA et offre une valeur tactique en zone euro et au Japon.

Nicolas Forest, Sylvain De Bus*



L’inflation a constamment été en deçà des objectifs des banques centrales ces dernières années, ce qui a incité certains investisseurs à craindre que la stagnation déflationniste qui touche le Japon depuis des années ne se propage à d’autres pays développés. Ces craintes ont récemment commencé à...