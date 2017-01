Haute valorisation à défendre fermement

mercredi, 04.01.2017

Temenos. La progression est spectaculaire depuis le renouveau amorcé en 2012. Avec un prix élevé du titre.

Le groupe Temenos, basé à Genève, était foncièrement sous-évalué en 2012. Il ne l’est vraisemblablement plus aujourd’hui. Sa valeur de cotation n’est plus très éloignée des cinq milliards de francs.

Le principal fournisseur de systèmes bancaires intégrés a toutefois réalisé ces dernières années une véritable métamorphose sous la conduite du directeur général David Arnott (CEO).

La dynamique est encore vive et l’année 2017 s’annonce encourageante. Concentré sur la fourniture des meilleurs logiciels bancaires du marché et des services correspondants, Temenos investit méthodiquement 20% de ses ventes en recherche et développement. Tout en étant focalisé sur les services financiers et en ayant rendu son organisation plus souple et efficace.

