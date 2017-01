Le chiffre d’affaires a baissé de 6,8% en 2016

mercredi, 04.01.2017

Le volume d’activité enregistré sur les plateformes SIX Swiss Exchange et SIX Structured Products Exchange est retombé l’an dernier, après une année 2015 record. Le chiffre d’affaires s’est affaissé de 6,8% en comparaison annuelle à 1279,3 milliards de francs et le nombre de transactions de 7,7%...