Trump et le bouc émissaire chinois

mercredi, 04.01.2017

Les États-Unis tirent avantage de la politique chinoise. L’accusation d’une manipulation de la monnaie chinoise n’est pas corroborée.

Eswar Prasad*



Une fois de plus, le président élu des États-Unis bouscule les faits. Ne cessant de s’en prendre à la Chine, qui «violerait» soi-disant l’économie américaine en menant une politique commerciale déloyale, il réitère son accusation d’une manipulation de la monnaie chinoise, qui avantagerait Pékin pour ses exportations. Ces affirmations sont dangereuses et totalement déconnectées de la réalité.

Levons toute ambiguïté: l’accusation d’une manipulation de la monnaie chinoise n’est pas corroborée par les faits. Bien au contraire.

Depuis deux ans et demi, la Banque populaire de Chine (BPC) intervient sur le marché des changes dans le but opposé: empêcher que la valeur du renminbi par rapport au dollar ne baisse trop rapidement.

La Chine a dû récemment faire face à une hausse brutale de ses sorties de capitaux, responsable d’une forte pression à la baisse sur le taux de change du renminbi.

Ces sorties sont pour une part imputables à la politique gouvernementale d’assouplissement des restrictions imposées aux flux de capitaux - dont l’objectif est de permettre aux ménages, aux entreprises et aux investisseurs institutionnels de diversifier leurs portefeuilles en augmentant leurs avoirs à l’étranger. Mais les exportations de capitaux traduisent aussi les inquiétudes que soulèvent les perspectives économiques de la Chine, plus perméable aux risques financiers, ainsi que les craintes éveillées chez certains riches Chinois par la campagne anti-corruption du président Xi Jinping.

Plutôt que de laisser le renminbi céder du terrain à la vitesse que dicteraient les marchés, la BPC s’est résolue à limiter les sorties de capitaux pour alléger la pression baissière. Et la Chine a engagé dans l’opération des dépenses substantielles: les efforts déployés par la PBC pour maintenir à flot le renminbi par rapport au dollar ont contribué à une baisse des réserves de change chinoises de presque 900 milliards de dollars depuis le record de 4 000 milliards atteint en juin 2014. (La chute, relativement au dollar, de l’euro et du yen - également présents dans les coffres de la banque centrale chinoise - a accéléré cette fonte des réserves.)

Les États-Unis tirent avantage de la politique chinoise. Et si Trump exigeait, comme ses prédécesseurs ont pu le faire, que la Chine laisse les marchés décider de la valeur de sa monnaie, le renminbi se déprécierait encore plus vite, renforçant la compétitivité du commerce chinois vis-à-vis des États-Unis.

Lorsqu’il demande à la Chine de mettre un terme à la dépréciation du renminbi voulue par les marchés, Trump l’appelle en outre à faire exactement ce que les Américains ont toujours condamné, à savoir intervenir directement sur le marché des changes.

Voilà les faits.

Mais Trump n’a que faire des faits. Il n’est pourtant plus candidat à l’élection présidentielle, et ses accusations ne relèvent donc plus de la seule fanfaronnade. Lorsqu’il occupera la Maison-Blanche, ce qui apparaissait comme l’«option nucléaire» - accuser la Chine de manipuler sa monnaie et imposer des barrières douanières prohibitives aux importations chinoises entrera bel et bien dans le domaine du possible.

Trump sait qu’il lui sera difficile de tenir sa promesse d’une résurrection des emplois manufacturiers s’il ne peut compter que sur des mesures intérieures de relance de la compétitivité des entreprises américaines sur la scène internationale, longues à mettre en œuvre et plus encore à porter leurs fruits. Pour lui «se montrer dur» avec la Chine - en paroles et en actes - représente un moyen commode de contourner la difficulté.

Mais, loin de servir les buts affichés par Trump, de telles évolutions provoqueront vraisemblablement une riposte immédiate et courroucée de la Chine. Le résultat probable pourrait en être une spirale descendante de représailles ciblant les échanges bilatéraux et les flux d’investissements, ce qui porterait tort aux deux économies.

Si l’on souhaite porter sur tout cela un regard bienveillant, on pourra penser que Trump, dur en affaires et pragmatique, ne fait usage de la menace que pour s’assurer une position de force dans les négociations, et qu’en dernier ressort, la raison et la logique prévaudront.

Mais plus il s’obstine dans sa rhétorique incendiaire, plus les risques qu’elle ait des conséquences dans le monde réel augmentent.

La simple éventualité d’une guerre économique avec la Chine suffirait à fragiliser l’économie américaine. Déjà, les déclarations politiques faites par Trump après l’élection - et les doutes qu’elles ont semés - ont provoqué l’appréciation du dollar - qui demeure un havre relativement sûr lorsque les temps deviennent incertains (même s’il est la cause de cette incertitude).

Si la menace d’une guerre commerciale avec la Chine et la perspective de voir les États-Unis révoquer les accords commerciaux existants dégrade plus dangereusement les prévisions de croissance à court terme des autres pays que des États-Unis eux-mêmes, la montée du dollar est une mauvaise nouvelle pour Trump.

Ses promesses d’accroître les exportations américaines et de ramener des emplois manufacturiers partis dans des pays où la main-d’œuvre est moins chère seraient déjà difficile à tenir dans des conditions optimales, mais elles le seront plus encore avec un dollar fort, qui sapera la compétitivité des produits américains sur les marchés internationaux, au moins dans le court terme.

Trump peut tenter d’escamoter la difficulté, notamment si les entrées de capitaux qui contribuent à enchérir le dollar permettent au gouvernement de se financer à moindre coût, donnant de l’air à sa politique budgétaire.

Mais il demeure que si le président élu persiste dans sa rhétorique protectionniste et enflammée, les États-Unis devront payer le prix d’un dollar fort, d’exportations sérieusement compromises et du creusement de leur déficit commercial - sans parler de l’exacerbation des tensions avec une Chine redoutable.

Jouer les durs aux meetings de campagne peut rapporter des voix, mais cela ne change rien aux faits. Si Trump continue sur la voie qu’il a empruntée, l’économie américaine souffrira - écornant son prestige parmi les électeurs américains qui, pour quelque raison que ce soit, croient encore en lui.

* Professeur de politique commerciale à la Dyson School d’économie appliquée et de gestion de l’université Cornell – Etats-Unis

Project syndicate