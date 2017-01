Les radiologues face aux algorithmes

mercredi, 04.01.2017

Le monde scientifique s’intéresse à des analyses et diagnostics en temps réel grâce aux intelligences artificielles auto-apprenantes.

Xavier Comtesse*



Un article scientifique paru dans le prestigieux New England Journal of Medecine fait depuis trembler le monde des radiologues. Ecrit par le Docteur Obermeyer de la Harvard Medical School et son collègue Emanuel de l’ Université de Pennsylvanie, il décrit comment les nouvelles techniques de...