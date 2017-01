La raréfaction des titres bon marché

mercredi, 04.01.2017

Une performance largement attribuable à la remontée des cours des compagnies pétrolières et minières. Sans ces deux secteurs, la performance n’est plus que de 4,9%. Dans cette région, la marge d’expansion des primes de risque issues du facteur value, hors énergie et ressources de base, paraît...