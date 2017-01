N’oublions pas la biodiversité

mercredi, 04.01.2017

Il y a d’autres enjeux environnementaux que le changement climatique.

René Longet*



A juste titre, le changement climatique est au cœur des préoccupations. Mais n’en oublions pas d’autres enjeux environnementaux, tels la désertification, la surpêche, la déforestation ou l’érosion des sols.

Malheureusement, entre l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris, l’élection présidentielle américaine et la COP 22, la parution fin octobre de l’édition 2016 du rapport Planète vivante a passé largement inaperçue.

Cette revue des principaux paramètres environnementaux est publiée tous les deux ans par le WWF, la Société zoologique de Londres, le Réseau empreinte écologique globale et le Centre de résilience de Stockholm, dirigé par Johan Rockström.

Ce dernier avait identifié en 2009 neuf facteurs-clé environnementaux, qu’il a nommés «frontières planétaires», à savoir le changement climatique, l’acidification des océans, l’affaiblissement de la couche d’ozone, les cycles du phosphore et de l’azote, l’utilisation de l’eau douce, les pertes de sols, la charge atmosphérique en aérosols, la pollution chimique et les atteintes à la biodiversité.

Sur ce dernier point, depuis 1970, les effectifs de vertébrés mesurées par l’indice Planète vivante, sur 14.152 populations de 3706 espèces, ont fondu de 60%. La Liste rouge mondiale, version 2015, relève que sur les 79.837 espèces qu’elle recense, 23.250 sont menacées d’extinction.

Filtration de l’eau et de l’air, cycles de l’oxygène, de l’azote, du carbone, ressources vitales telles le poisson, le bois ou la fertilité du sol, tout cela dépend du bon fonctionnement des réseaux naturels.

De nombreuses mesures de protection sont prises, comme tout récemment concernant les Pôles (Arctique et Antarctique), sans lesquelles le rythme et l’ampleur de la perte de substance seraient bien plus forts. La Liste des Nations Unies des Aires

Protégées relève leur multiplication par 14 entre 1962 et 2014. Mais tout cela ne suffit de loin pas et il s’agit bien de comprendre que la Terre n’appartient en partage (très inégal d’ailleurs) pas qu’aux humains, mais à toutes les espèces animales et végétales.

Comme le dit dans l’avant-propos du rapport 2016 Johan Rockström, «seule l’audace de nos innovations et un changement de mentalité ouvrant la voie à une action collective à l’échelle du globe tout entier nous permettront de continuer à progresser».

Ce serait là un beau vœu pour une année 2017 associant liberté et responsabilité.

En choisissant bien nos achats, en exprimant autour de nous notre engagement en faveur de la biodiversité, en nous impliquant à tous les niveaux, nous pouvons chacun faire notre part.

* Expert en développement durable