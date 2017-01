De l’optimisme des Suisses

mercredi, 04.01.2017

Finances personnelles. Un sondé sur six craint une aggravation en 2017 tandis que quatre sur cinq sont confiants.

Plus de quatre Suisses sur cinq s’attendent à voir leur situation financière rester stable ou s’améliorer en 2017 malgré les crises, les incertitudes économiques mondiales et la peur du terrorisme, selon une étude. Un sur six craint par contre une aggravation.

Si 65,1% des sondés disent...