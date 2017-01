Le box-office marque le pas après 10 ans de boom

mercredi, 04.01.2017

Chine. Les revenus du cinéma ont bondi de plus de 30% par année pendant une décennie avant de ralentir à +3,7% en 2016. Notamment en raison de la lutte contre les fraudes.

Les revenus du cinéma chinois n’ont progressé que de 3,7% en 2016, marquant le pas après avoir bondi de plus de 30% par an pendant une décennie – un essoufflement dû notamment à une salve de films locaux médiocres et au combat anti-fraude. Les recettes d’entrée au cinéma ont atteint 45,7...