BP : Credit Suisse remonte son objectif de cours

mercredi, 04.01.2017

Credit Suisse réaffirme son opinion «surperformance» sur BP et remonte son objectif de cours de 500 à 530 pence, pour refléter un plus grand confort à plus long terme pour le titre du géant énergétique britannique. L’analyste incorpore les mouvements récents sur le portefeuille du groupe, «des...