Allemagne : forte hausse des prix en décembre

mercredi, 04.01.2017

L’inflation en Allemagne a connu une franche accélération en fin d’année 2016, à 1,7% sur un an en décembre, soit davantage qu’escompté et un plus haut depuis plus de trois ans, grâce à la remontée des prix de l’énergie. Les prix à la consommation dans la première économie européenne ont grimpé...