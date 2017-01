Raréfaction des titres bon marché

mercredi, 04.01.2017

Actions. Un nombre important d’actifs sous-évalués s’échangent déjà au pair ou avec une prime substantielle.

Levi-Sergio Mutemba



Est-il toujours temps d’investir dans les actions value? C’est-à-dire dans les titres s’échangeant à un prix inférieur à leur valeur comptable ou intrinsèque? A priori, la réponse est affirmative. En particulier aux États-Unis. Toutefois, en observant l’évolution de cette classe d’actifs au cours de l’année 2016, l’optimisme fait place au doute.

Le soutien monétaire, tel que le quantitative easing et/ou le maintien de taux d’intérêt proches de zéro, tend généralement à revaloriser l’ensemble des segments de marché, sans discrimination. C’est ce que l’on observe depuis 2009. Lorsque ce soutien monétaire prend fin et que le coût du capital commence à augmenter, seules quelques catégories d’actions en profitent. A fortiori les actions de qualité et/ou les titres sous-évalués.

Mais ces titres bon marché sont peut-être déjà trop chers. De janvier 2012 à janvier 2016, l’iShares Russell 2000 Value Index ETF, utilisé comme proxy, s’apprécie d’un peu plus de 25%. Sur la même période, le S&P 500 prend plus de 50%. Tant que les marchés tablaient sur la poursuite d’une politique monétaire ultra accommodante, les titres value étaient clairement ignorés par les investisseurs.

Mais, entre janvier 2016 et aujourd’hui, les actions sous-évaluées ont déjà rebondi de près de 30%. Contre moins de 10% pour le S&P 500. Plus de la moitié de la performance de l’iShares Russell 2000 se concentre en outre sur les deux derniers mois de l’année, immédiatement après l’élection de Donald Trump aux États-Unis. Tout s’est produit si vite.

En somme, il aurait fallu s’exposer au facteur «value» bien avant que les risques qui les stimulent se soient manifestés. Il aurait fallu être proactif ou contrarian par rapport au mouvement grégaire du marché. L’éternel enjeu du timing... C’est en effet en février de l’année 2016, anticipant à juste titre le potentiel des titres value, que les experts de Research Affiliates (qui construisent les célèbres indices factoriels Rafi) ont affirmé que le facteur value était le moins cher. Justement parce qu’il était l’un des facteurs de risque les plus délaissés.

Qu’en est-il en Europe? Hier, les analystes de l’agence de notation de fonds Morningstar ont rapporté que les actions européennes sous-évaluées et sans avantage concurrentiel avaient rapporté en 2016 un rendement d’un peu plus de 11%.