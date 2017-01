L’inflation au plus bas depuis la chute de l’URSS

mardi, 03.01.2017

Russie. La hausse des prix à la consommation s’est élevée à 5,4% sur l’année écoulée. Ce taux élevé est toutefois un record qu’on peut comparer à la progression de 12,9% en 2015.

L’époque des hausses de prix galopantes est-elle révolue en Russie? L’inflation y est tombée à son plus bas niveau depuis la chute de l’URSS il y a 25 ans, un résultat présenté comme un succès majeur par Vladimir Poutine à un peu plus d’un an de la fin de son mandat. Selon une première...