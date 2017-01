Coupes OPEP contre hausse US

mardi, 03.01.2017

Pétrole. Les tendances opposées altèrent la visibilité. Oscillations amples et rapides du prix à prévoir cette année.

Le Brent franchissait les 56 dollars le baril en milieu de semaine dernière. Le prix a plus que doublé depuis février. Si, comme le prévoit l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), les baisses de production annoncées par l’OPEP et par la Russie au 1er janvier sont respectées, l’offre devrait se réduire de 1,8 millions de barils/jour. A terme, l’excédent diminue et les premiers signes de pénurie pourraient apparaitre, poussant les prix vers le haut.

Les Etats de l’OPEP se sont accordés fin novembre à Vienne pour diminuer l’offre du cartel de 1,2 millions de barils/jour pour l’amener aux alentours de 32,5 millions. L’organisation a aussi obtenu des pays non-OPEP, dont la Russie, une réduction de 558.000 barils/jour.

Mais les tensions contraires s’accumulent. Certains membres de l’OPEP désespérés par des revenus trop faibles pourraient ne pas respecter l’accord de Vienne. Le Nigeria et la Lybie bénéficient déjà d’exemptions, d’autres pourraient être tentés de passer outre les restrictions. Quant à la Russie, rien ne garantit qu’elle honore ses engagements.

Où s’orientent les cours? Vers 58 dollars comme l’anticipent une majorité d’analystes? Vers 65 dollars et plus comme l’annonce Pierre Andurand?

La question tourne autour du niveau de prix à partir duquel il faudra compter avec une hausse de la production américaine. Le soutien de Donald Trump à l’industrie pétrolière US va changer la donne. La levée possible des sanctions vis-à-vis de la Russie ferait repartir ses investissements.

Offre en baisse et reprise des cours ou, au contraire, offre en hausse et chute des cours? 2017 reste flou. Et qui dit incertitude dit volatilité.

SUITE PAGE 11 (Abonnés)