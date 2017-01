Gestion privée : fusion en France

mardi, 03.01.2017

La banque Rothschild & Co et la Compagnie Financière Martin Maurel ont annoncé hier leur fusion effective dans un nouvel ensemble, destiné à devenir l’une des premières banques privées en France, avec 34,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Cette fusion, annoncée à l’été et approuvée...