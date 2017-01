Bond de 9% après fusion

mardi, 03.01.2017

Banco BPM. La nouvelle ban­que italienne, née de la fusion entre Banco Popolare et Banca popolare du Milano, a gagné hier plus de 9%, à son premier jour de cotation à la Bourse de Milan. Banco BPM est désormais le troisième établissement financier italien, derrière Intesa Sanpaolo et UniCredit....