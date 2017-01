Avtovaz : première étape de recapitalisation à 400 millions d’euros

Le premier constructeur automobile russe Avtovaz, contrôlé par Renault-Nisssan, a annoncé jeudi dernier avoir levé plus de 400 millions d’euros, via une augmentation de capital, première étape de la restructuration du fabricant des Lada en difficulté financière. Plombé par une lourde dette et...