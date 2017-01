Plus de dynamique mais des prix élevés

mardi, 03.01.2017

Actions. Le marché américain se trouve à un niveau record. Valorisations cependant comparables en Europe.

Le marché américain des actions a atteint de nouveaux sommets. L’indice S&P 500 se négocie actuellement à environ 17 fois les bénéfices des douze prochains mois. Ce qui se situe au-dessus de la moyenne des dix dernières années (14,4). Le niveau actuel est défendable pour autant que l’inflation et les taux d’intérêt ne remontent pas brusquement mais se normalisent, et que les bénéfices des entreprises américaines continuent de progresser.

La future administration Trump favorisera sans doute la croissance de l’économie américaine grâce à de nouvelles impulsions au travers de diminutions d’impôts et de dépenses d’investissement (défense et infrastructure).

Le comportement du marché américain influe intensément sur les autres place, tout au moins à court terme. On enregistrer d’ailleurs des multiples de valorisation comparables, sinon plus hauts que la moyenne de l’indice S&P 500 pour les sociétés de qualité européennes et suisses en particulier.

Des ratios cours-bénéfice ou cours-free cash-flow supérieurs à 20 sont en effet monnaie courante pour de telles entreprises. On ne peut pas encore parler d’exubérance irrationnelle.

