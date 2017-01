Moteurs de croissance et valorisation record

mardi, 03.01.2017

Actions. Le marché américain est parvenu à maturité et s’avère onéreux au regard des bénéfices. Une influence qui sera déterminante à court terme.

Philippe Rey



Les marchés d’actions sont tributaires à court terme du comportement de leur homologue américain (bien que certains indices s’inscrivent en recul sur un an). Or, les indices Dow Jones Industrial Average, S&P 500 et Nasdaq 100 se trouvent à des niveaux record, même si le premier n’a pas...