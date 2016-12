Le dernier système centralisé fortifié

vendredi, 23.12.2016

Six. Le système de trafic des paiements SIC4 ne redoute pas le blockchain. Adossé à un nouveau volet sécuritaire.

Après l’introduction cette année de la nouvelle génération du système suisse de trafic des paiements en francs SIC4, l’exploitant de l’infrastructure de la place financière suisse SIX, plus précisément son unité spécialisée Swiss Interbank Clearing SIC, est en passe d’inclure le dernier chainon manquant à ce système, soit sa propre solution de sécurisation des paiements. Conçue pour répondre aux exigences les plus élevées et faire face à des menaces en constante mutation. Une solution développée avec le Département fédéral de la défense, soit au niveau suisse et sur une base indépendante. Mais le système SIC4 ne risque-t-il pas à terme d’être dépassé par des solutions basées sur la technologie du blockchain? Les arguments des responsables de SIC. page 3

SUITE PAGE 03 (Abonnés)