Société immobilière discrète et efficace

vendredi, 23.12.2016

Pax anlage. Coté sur le marché suisse des actions et contrôlé par la coopérative d’assurance du même nom.

Le nom Pax est avant tout connu comme société d’assurances se concentrant sur la prévoyance privée et professionnelle. En revanche, Pax Anlage (Pax SA de Placements ou Pax Placements en abrégé), qui est une société immobilière cotée sur SIX Swiss Exchange, l’est moins. Pourtant, son parcours boursier s’avère très bon depuis 1998. Le cours de l’action a en effet plus que quadruplé; il est vrai dans un marché suisse de l’immobilier haussier.

Pax Holding , qui est une société organisée sous forme de coopérative, détient directement et indirectement la majorité de Pax Placements, qui n’est plus considéré comme une participation stratégique mais financière.

La valeur de cotation de Pax Placements dépasse aujourd’hui 250 millions de francs. L’action se négocie avec une décote d’environ 14% sur la valeur nette d’inventaire (VNI). Trop bas sans doute en comparaison d’autres sociétés immobilières cotées, dont Mobimo Holding. A cet égard, il faut distinguer entre actif net avant impôts latents, et après. Le marché immobilier apparaît par ailleurs comme élevé aujourd’hui en Suisse. Ce qui justifie certainement une certaine prudence du point de vue de l’investissement. page 4

