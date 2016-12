La force mondiale de Trump

vendredi, 23.12.2016

Le président veut augmenter les déficits et dettes des États-Unis en réduisant les taxes et en augmentant les dépenses d’infrastructure.

Andrew Sheng* Xiao Geng**



Beaucoup d’efforts ont été déployés pour expliquer la victoire inattendue de Donald Trump à l’élection présidentielle des États-Unis. Or, peut-être que l’explication la plus simple est aussi la plus correcte: les adversaires de Trump se sont fait avoir. Depuis l’ancienne secrétaire d’Etat Hillary Clinton, qui était donnée grande favorite par pratiquement tous les calculs et toutes les sources, jusqu’aux républicains qui s’étaient opposés à sa candidature, les gens ont largement sous-estimé le président américain élu. Les puissances mondiales, en particulier en Asie, ne doivent pas faire la même erreur.

Pendant la campagne, Trump savait exactement qui était Clinton: intelligente et expérimentée, mais manquant de ses talents de ruse et de mise en scène. Ainsi donc, il a joué le fou, faisant campagne dans des Etats que beaucoup considéraient comme une perte de temps, alors que Clinton a suivi une stratégie fondée sur des données. L’approche de Clinton lui a offert plus de 2,7 millions voix de plus que Trump. L’approche de Trump lui a offert la présidence.

Alors qu’il se prépare aujourd’hui à prendre le pouvoir, Trump utilise beaucoup des mêmes tactiques qu’il a utilisées lors de la campagne, préférant les rassemblements aux conférences de presse, intervenant dans l’émission humoristique américaine «Saturday Night Live» au lieu de se concentrer sur, par exemple, l’escalade de la crise en Syrie. Pendant ce temps, il est en train de bouleverser la diplomatie américaine, dont les exemples les plus frappants sont peut-être les appels avec le président philippin Rodrigo Duterte et avec le président taïwanais Tsai Ing-wen. Plutôt que de laisser Trump choquer le monde une fois de plus, nous devons apprendre à le déchiffrer.

L’essentiel pour toute personne traitant avec Trump est d comprendre qu’il est le prince machiavélique ultime, fonctionnant presqu’exclusivement en suivant son propre intérêt de manière impitoyable. Selon Machiavel, «la première opinion que l’on se forge d’un prince, et de sa compréhension, découle de l’observation des hommes qui l’entourent». Alors, pour déterminer les plans de Trump, nous devrions commencer par ses nominations.

Parmi les choix de Trump dans les domaines de la sécurité nationale, de la défense et des positions de politique étrangère, une tendance se dégage rapidement: tous sont des spécialistes du Moyen-Orient et de la Russie. Trump, semble-t-il, prévoit d’inverser l’approche de ses prédécesseurs consistant à isoler la Russie. Au lieu de cela, il utilisera la Russie pour l’aider à gérer le Moyen-Orient.

Pour Trump, qui est d’abord et avant tout un homme d’affaires, laisser un concurrent s’occuper de ses ennemis semble bon pour les finances. (Cela complète également parfaitement son intention déclarée de facturer la protection des États-Unis à leurs alliés.) Cela est aussi favorisé par le fait que Trump semble avoir une certaine affinité pour le président russe Vladimir Poutine, qui est soupçonné par la plupart des services de renseignement américains d’être intervenu pour l’aider

Mais les raisons - et les implications - du pivot de Trump vers la Russie vont au-delà du Moyen-Orient. Les États-Unis comme la Russie tirent profit des prix du pétrole plus élevés, alors que des pays comme la Chine et le Japon en souffrent. La Russie peut également exercer une pression géographique sur la Chine - et, en fait, sur le reste de l’Asie. (Remarquez comme le Japon est en train de se rapprocher rapidement de la Chine.) Et, enfin, la Russie peut être la force qui stimule enfin l’Europe à prendre davantage de responsabilités pour sa propre défense.

Les politiques économiques de Trump se répercuteront également dans le monde entier, y compris en Asie. Et, encore une fois, ses nominations ministérielles sont révélatrices. Trump a sélectionné trois anciens employés de Goldman Sachs - oui, la même Goldman Sachs que Trump avait critiqué si vivement pendant la campagne électorale - pour mener son équipe économique. Sa promesse «d’assécher le marais» du copinage et de la corruption était donc plus tactique que réelle. Cela indique également que la déréglementation, ainsi que les réductions d’impôt, figureront parmi les seules promesses de campagne que Trump respectera. Les politiques visant à contraindre les banques «too big to fail» - notamment, la législation Dodd-Frank sur les réformes financières de 2010 - ont peu de chances de survivre à une présidence Trump.

En fait, Trump et son équipe ne voient pas le problème d’être trop gros pour faire faillite. Au contraire, ils appliquent la même logique au budget des États-Unis. Conscient que le monde n’a pas d’autre choix que de continuer à prêter aux États-Unis, Trump entend augmenter tranquillement les déficits et dettes des États-Unis, en réduisant les taxes tout en augmentant les dépenses d’infrastructure. Contrairement aux affirmations de certains défaitistes, les politiques économiques de Trump pourraient en fait fonctionner.

Grâce à suffisamment d’investissements dans les infrastructures – et avec l’aide des taux d’intérêt réels négatifs – Trump pourrait bien réussir à relancer la croissance de la productivité et du PIB assez que pour réduire le fardeau de la dette de l’Amérique en termes réels. La clé du succès sera peut-être de parvenir à contrôler l’appréciation du dollar américain, qui a atteint un sommet de 13 ans suite à l’élection.

Un dollar fort n’est pas bon pour l’Asie non plus. Lorsque le dollar est faible, les multinationales empruntent en dollars pour financer leur entreprise dans les marchés émergents, qui procurent des rendements plus élevés en monnaie locale. Les opérations de portage positif - des rendements plus élevés en monnaie locale combinés à une baisse des coûts en dollars américains - profitent à tous, en particulier les marchés émergents, qui profitent de la hausse des exportations et d’entrées de capitaux de plus en plus importantes.

Mais lorsque le dollar commence à se renforcer, le cycle s’inverse. Les spreads de change et de crédit s’élargissent pour les monnaies des marchés émergents, ce qui renchérit le commerce. (Au moins 40% du commerce mondial physique est effectué en dollars américains, qui représente au moins 60% des flux financiers.)

A la fin du cycle, les marchés émergents peuvent commencer à investir en dollars, parce que le taux d’appréciation est supérieur aux bénéfices commerciaux, augmentant encore la valeur du dollar. La hausse des tensions géopolitiques renforce le cycle, car le dollar représente la stabilité, surtout à un moment où la Réserve fédérale américaine signale une normalisation plus rapide des taux d’intérêt. À l’heure actuelle, presque toutes les monnaies asiatiques, y compris le yen et le renminbi, subissent des pressions à la baisse; en effet, aussi bien la Banque du Japon que la Banque populaire de Chine ont pris des mesures pour tenter de freiner cette dépréciation, avec peu d’impact. Et les économies émergentes plus largement souffrent des faibles prix des matières premières, qui sont le résultat de la réduction de la demande. La poursuite du renforcement du dollar va exacerber ces problèmes.

Mais, comme Trump et ses collègues de droite le comprennent, lorsque les marchés émergents sont en difficulté, seule la Fed peut fournir la liquidité nécessaire pour atténuer la pression. En d’autres termes, ici aussi, Trump est en position de force. Le reste d’entre nous doit éviter de le sous-estimer - sinon nous risquons tous de devenir des dommages collatéraux.

* Distinguished Fellow du Asia Global Institute de l’Université de Hong Kong

* * Président de la Hong Kong Institution for International Finance