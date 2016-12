L’année va devoir se terminer sans solution bancaire en Italie

vendredi, 23.12.2016

BMPS. Le dossier s’achemine apparemment vers une recapitalisation préventive Compromis entre bail in et bail out

L’appel à des fonds privés pour recapitaliser Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) n’aura rien donné. L’investisseur de référence pressenti à hauteur d’un milliard d’euros, un fonds qatari, n’a finalement pas donné suite, ce qui a découragé d’autres intervenants potentiels. L’année va donc probablement se terminer sans solution arrêtée, ce qui laisse un doute considérable sur la capacité de l’Italie à assainir son secteur bancaire sans passer par des financements aggravant l’endettement public et contraire aux règles établies dans l’Union Européenne après la crise de 2008 (directive BRRD entrée en vigueur le 1er janvier 2016). Les marchés financiers, de leur côté, n’ont pas l’air de vouloir considérer le cas italien comme un risque important non encore intégré. Hier soir, le titre BMPS avait encore perdu sans surprise de la valeur, et le marché italien des actions sous-performait légèrement.

L’intervention de l’Etat italien va probablement prendre encore quelques semaines à quelques mois avant d’être décidée dans le détail, encadrée peut-être étroitement par Bruxelles. En principe, le sauvetage d’une banque en Europe doit se faire aujourd’hui par voie de bail in, c’est-à-dire en recourant prioritairement aux actionnaires et créanciers avant de se tourner vers l’Etat et les contribuables. Le problème redeviendrait néanmoins très vite politique, des porteurs d’obligations de la banque faisant partie des petits épargnants non qualifiés et supposés mal informés. L’an dernier, le sauvetage par bail in de quatre petits établissements en Italie avait provoqué un suicide et des manifestations. La voie qui se dessine actuellement relève d’un compromis apparemment prévu par la directive BRRD, mais subordonné à l’aval de la Commission européenne: la recapitalisation préventive. Les porteurs d’obligations seraient bel et bien sollicités (conversions en actions), mais l’Etat pourrait ensuite indemniser, voire rembourser intégralement les plus fragiles financièrement. Autant dire que la dimension politique de l’opération pourrait prendre des dimensions considérables et imprévisibles. Surtout dans un Etat comme l’Italie, vite en proie à des tensions difficilement surmontables. page 18

