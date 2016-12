Recherche

jeudi, 22.12.2016

Makor Capital: résistance à tout prix

Le Dow Jones n’est pas le seul indice à tenter de franchir la barre symbolique des 20.000 points. Le Nikkei (19.444 points) et le FTSE MIB (19.214) sont également dans la course. C’est ce que relève le global et macro stratégiste Stéphane Barbier de...