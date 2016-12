Des opportunités malgré un contexte toujours difficile

jeudi, 22.12.2016

Obligations. Plus de rendement sans prendre des risques excessifs est possible selon Edmond de Rothschild AM.

Christian Affolter



La gestion de portefeuilles obligataires chez Edmond de Rothschild Asset Management combine des éléments d’analyse de la situation macroéconomique avec la sélection des meilleurs titres effectués par les spécialistes dans les différentes tranches du marché.

L’analyse macro détermine...