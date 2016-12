Politique climatique: le maître mot est «flexibilité»

jeudi, 22.12.2016

L’Usam soutient la ratification de l’accord de Paris sur le climat.

L’Union suisse des arts et métiers usam soutient la ratification de l’accord de Paris sur le climat. Elle attend du Conseil fédéral que sa mise en oeuvre dans la loi sur le CO2 passe par la même diversité d’instruments que celle inscrite dans ledit accord. La plus grande organisation faîtière de l’économie suisse exige donc du Gouvernement qu’il fasse preuve d’ouverture et de flexibilité dans l’application de la nouvelle loi sur le CO2.

L’accord de Paris ne constitue pas uniquement une déclaration d’intention en matière de politique cli-matique, il lance divers instruments au moyen desquels les pays peuvent atteindre leurs objectifs climatiques spécifiques. Ces instruments doivent être mis en oeuvre dans les législations nationales; en Suisse, cela intervient par le biais de la nouvelle loi sur le CO2.

L’usam attend du Conseil fédéral qu’il intègre dans cette nouvelle loi la même diversité d’instruments que celle inscrite dans l’accord de Paris.

En tant que plus grande organisation faîtière de l’économie suisse, l’usam exige notamment que la participation aux programmes visant à accroître l’efficacité énergétique soit ouverte à toutes les entre-prises sans restriction. Ces programmes doivent permettre à toutes les entreprises de se faire exemp-ter de la taxe sur le CO2. Coopération internationale et échange de certificats de réduction d’émis-sions en fonction des besoins individuels des entreprises de même que prise en compte de l’électri-cité, des biocarburants ou de meilleurs rendements en matière de mobilité doivent être pris en consi-dération dans la loi sur le CO2. Il en va de même pour les effets des différents puits de carbone.

L’usam s’engage en faveur d’une politique climatique ambitieuse, axée sur l’efficacité climatique et économique et ouverte à des mécanismes de coopération internationale et multilatérale. – (Usam)