Installations neuves déjà dépréciées

jeudi, 22.12.2016

Christian Affolter



L’exemple de Linth-Limmern chez Axpo met en évidence que les dépréciations de valeur ne touchent pas que de vieilles installations hydroélectriques qui auraient besoin d’un renouvellement pour fournir une performance conforme à leur potentiel actuel et au profil requis.

Le fait que cette idée est même totalement fausse montre le fonctionnement du marché européen de l’électricité, allant à l’encontre du bon sens. La puissance et la quantité de production ne sont plus valorisées du tout, ni la capacité à venir très rapidement à la rescousse en cas de manque de courant disponible.

Les nouvelles installations sont d’abord inscrites à leur valeur d’acquisition. Ce n’est qu’après leur entrée en service qu’elles sont adaptées en fonction de la valeur de l’électricité produite. Dans des conditions normales, cela devrait plutôt avoir une incidence positive. Mais Linth-Limmern montre à quel point la construction et l’exploitation d’installations hydroélectriques neuves est devenue non rentable.

Ce qui vaut évidemment aussi pour Nant de Drance dans le Valais, un projet qui n’aurait probablement pas été lancé dans la situation actuel du marché. A moins que les intérêts de la Suisse, en termes de sécurité d’approvisionnement en particulier, ne soient jugés prioritaires par rapport au danger de périodes d’exploitation déficitaires. La Stratégie énergétique 2050 s’est focalisée sur la répartition entre sources d’énergie renouvelables – nouvelles ou anciennes – et non renouvelables. N’aurait-elle pas dû chercher en priorité dans quelle mesure il est possible de récompenser la disponibilité de cette énergie si précieuse pour la sécurité d’approvisionnement lorsque le marché de gros ne le fait pas? Les craintes de rupture, tant au Royaume-Uni qu’en France, s’appuyant d’habitude sur le chauffage électrique en hiver et provoquées en particulier par l’arrêt momentané de plus d’un tiers du parc de centrales nucléaires français, montrent que la sécurité d’approvisionnement n’est pas un concept désuet. Même avec la présence toujours plus importante de nouvelles énergies renouvelables. Bien au contraire, elle a été responsable d’une flambée de certains prix de gros. Qui ne va très probablement pas perdurer. page 4