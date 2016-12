Financement solide pour les routes

jeudi, 22.12.2016

Votation. Les routes nationales et les réseaux routiers des agglomérations font partie des infrastructures les plus sollicitées du pays. Face à la croissance pronostiquée du trafic, il est urgent de développer et d’aménager ces infrastructures de transport essentielles. En même temps, le financement des routes nationales et du trafic d’agglomération n’est pas garanti sur le long terme. Pour y remédier, le Conseil fédéral et le Parlement proposent de créer un nouveau fonds, le FORTA, qui assurera durablement le financement et l’aménagement des infrastructures routières clés au niveau national et du système de transport dans les agglomérations. economiesuisse appuie le projet adopté par le Parlement, largement soutenu, et recommande de voter Oui le 12 février.

Les routes nationales sont l’épine dorsale du réseau routier suisse. Totalisant 1900 km, elles ne représentent que 2,5 % du réseau routier, mais absorbent environ 45 % du trafic voyageurs et 70 % du trafic marchandises.

Le trafic sur les routes nationales a fortement augmenté. Depuis 1990, la circulation a ainsi plus que doublé, tandis que l’aménagement et le développement du réseau – reposant sur un concept de 1960 – n’a pas suivi. Résultat: des embouteillages toujours plus importants, atteignant près de 22.000 heures par an, soit deux fois plus qu’en 2008. Leur coût pour l’économie est chiffré à 1,6 milliard de francs par an.

Pour un réseau de routes nationales viable, il faut des investissements dédiés à l’élimination des goulets et à l’aménagement de l’infrastructure. Les villes et les agglomérations sont les principales régions de croissance de Suisse. Par conséquent, les problèmes de trafic se concentrent dans et autour de ces centres urbains. – (Economiesuisse)