Nouveau calibre en Amérique du Nord

jeudi, 22.12.2016

Dorma-kaba. La reprise partielle de Stanley Black & Decker place le groupe en 3e position sur le segment.

Un an et demi après la fusion de Kaba et Dorma, le groupe réalise une opération importante en Amérique du Nord. Il devient du coup un numéro trois relativement puissant derrière Assa Abloy et Allegion.

Il acquiert en fait les affaires de sécurité mécanique de Stanley Black & Decker pour un prix de 725 millions de dollars en espèces, ce qui correspond à un multiple EV-EBITDA, synergies ex ante estimé 2016 de 13,8 fois (9x sur la base des synergies devant être réalisées d’ici quatre ans et des avantages fiscaux). Le prix paraît élevé, mais c’est souvent le cas lorsqu’il s’agit d’une acquisition d’ordre stratégique. A plus forte raison dans le contexte actuel après plusieurs années de hausse boursière. Cette acquisition sera financée uniquement par de la dette, ce qui permettra d’augmenter d’emblée le bénéfice par action. Celui-ci n’est pas le critère déterminant pour mesurer la création de valeur.

Dormakaba sera notamment en mesure de prendre part à des offres additionnelles de construction et de concourir pour de nouveaux grands projets avec une offre complète, comprenant les solutions de hardware pour porte et de contrôle d’accès (où il excelle) à sa clientèle. page 4

