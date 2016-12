Amendes bancaires inhabituelles sur des questions de concurrence

jeudi, 22.12.2016

Comco. Des banques de droit suisse écopent d’une amende de 99 millions pour les manipulations de produits de taux.

Piotr kaczor



Communiquées hier, les sanctions de la Commission de la concurrence à Berne (ComCo) envers les banques suisses ayant participé à des ententes illicites pour mieux manipuler des dérivés sur taux (libor, euribor, etc) surprennent par leur ampleur: plus de 99 millions de francs en tout. Dont plus de 37 millions pour JP Morgan et plus de 29 millions pour Barclays, alors qu’elles se limitent à 2 millions pour Credit Suisse.

Des amendes à la mesure de celles infligées par l’Union européenne, et toutes les procédures ne sont pas terminées en Suisse.: 485 millions d’euros pour trois banques il y a quinze jours. 1,5 milliards d’euros en décembre 2013 pour huit établissements financiers qui avaient alors accepté de régler ce litige dans le cadre d’un accord.

Il s’agit de pratiques qui ont été commises selon les cas dans une période allant de 2005 à 2010. Dans le domaine des contrats à terme, swaps, options, forwards essentiellement, censés refléter le coût des prêts interbancaires, et qui jouent par conséquent un rôle clé dans l’économie pour permettre aux entreprises et aux banques de maîtriser le risque de fluctuation des taux et des changes.

La place financière suisse, qui a une position importante dans ce domaine, en particulier du côté des produits en francs, se devait apparemment de prendre les mesures requises pour assurer un fonctionnement efficace et transparent d’un marché sur lequel les banques d’investissement et universelles interviennent à la fois aux niveaux de l’offre et de la demande.

Ce dont la Comco s’est acquittée s’agissant de ses attributions: les accords entre concurrents. A la différence de la Finma, chargée de veiller à la conformité au droit de la surveillance des marchés financiers.

La durée des enquêtes requises à cet effet – près de cinq ans pour la Comco et autant pour la Commission européenne – confère aux sanctions infligées, ou acceptées, une valeur économique à la mesure des abus et des gains réalisés par les établissements concernés et par leurs courtiers adulés ou déchus. page 3

