Des sanctions d’un poids économique

jeudi, 22.12.2016

Comco. Après cinq ans d’enquête sur les manipulations du Libor, sept banques écopent en Suisse de 99 millions d’amendes. L’enquête continue.

Piotr Kaczor



Après la dernière sanction d’un montant total de 485 millions de dollars infligée, il y a deux semaines, par la Commission européenne, au terme de cinq ans d’enquête, à trois grandes banques internationales (Credit Agricole, HSBC et JPMorgan Chase) pour leur participation à une entente illicite concernant des produits dérivés de taux d’intérêt sur l’euro, c’est la Commission de la concurrence suisse COMCO qui a imposé des sanctions d’un montant total de 99,1 millions de francs à sept banques impliquées dans cinq procédures dans le cadre d’une enquête ouverte le 2 février 2012. Les décisions publiées mercredi par la COMCO par le biais de communiqués mettent ainsi fin à trois de ces cinq procédures, soit celles mettant en cause des cartels ou ententes illicites sur la manipulation des taux d’intérêt sur le LIBOR en francs suisses, celle relative aux écarts de cotation (spreads) des cours des produits dérivés en francs suisses et, enfin, la procédure concernant le cartel YEN TIBOR. Des recours contre ces décisions peuvent toutefois être déposés auprès du Tribunal administratif fédéral. Dans les procédures EURIBOR et Yen LIBOR, les enquêtes se poursuivent contre certaines banques ou intermédiaires financiers.

Les amendes les plus élevées ont été prononcées dans le cadre des procédures liées au cartel EURIBOR (45,3 millions de francs) dont 29,8 millions pour la banque britannique Barclays, 12,3 millions pour la banque écossaise RBS et 3,25 millions pour Société Générale alors que Deutsche Bank a bénéficié d’une remise totale de la sanction pour avoir révélé l’existence d’une entente à la COMCO. Si ces quatre banques ont signé un accord amiable approuvé par la COMCO le 5 décembre, l’enquête continue dans le cadre de cette procédure contre BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC, JP Morgan et Rabobank. Ce cartel avait pour but d’influencer l’évolution normale des composants du prix des produits dérivés (contrats à terme, swaps, options) libellés en euro. La procédure sur les taux de référence LIBOR en francs suisses, dont l’enquête est close, a de son côté donné lieu à une sanction d’un montant total de 33,9 millions de francs infligée à JP Morgan, malgré la réduction accordée en raison de sa coopération au cours de l’enquête. RBS a pour sa part bénéficié d’une remise totale de la sanction.

L’enquête portant sur les produits dérivés en yens LIBOR et TIBOR (Tokyo Interbank Offered Rate) a abouti à des sanctions d’un montant total de 14,4 millions de francs (5 millions pour Deutsche Bank, 3,9 millions pour RBS, 3,8 millions pour Citigroup et 1,7 millions pour JP Morgan), ces quatre établissement ont signé un accord à l’amiable à cet égard mais l’enquête se poursuit à l’encontre de HSBC, Lloyds, Rabobank et UBS ainsi que contre les intermédiaires ICAP, RP Martin et Tullet Prebon. Cité par Bloomberg, UBS assure dans une prise de position par courriel entendre «défendre fortement ses positions».

Avec JPMorgan et RBS, UBS et Credit Suisse ont été en outre été impliqués dans l’entente qui porte sur les écarts de cotation (spreads) des produits dérivés de taux d’intérêt en francs suisses (de mai à septembre 2007). Et les sanctions individuelles se montent à 2 millions de francs pour CS, à 2,5 millions pour JPMorgan et à 0,86 million pour RBS alors que UBS a bénéficié à cet égard d’une remise totale. Les ententes frauduleuses couvertes par l’enquête de la COMCO - commises, selon les cas, entre 2005 et 2010 - concernent les produits dérivés financiers de taux d’intérêt (contrats à terme, swaps, options, forward) censés refléter le coût des prêts interbancaires et qui, par conséquent, jouent un rôle clé dans l’économie pour permettre aux entreprises et aux banques de gérer le risque de fluctuation des taux d’intérêt.

La Suisse - qui joue un rôle majeur dans ce domaine en particulier au niveau des produits en francs (infographie) - se devait de prendre les mesures requises pour assurer un fonctionnement efficace et transparent de ce marché où banques d’investissement et universelles interviennent à la fois aux niveaux de l’offre et de la demande. La durée des enquêtes requises à cet effet confère aux sanctions infligées, ou acceptées, une valeur économique à la mesure des abus et des gains réalisés par les établissements concernés, et par leurs courtiers adulés ou déchus. Car si, dans le procès sur les manipulations de taux d’intérêt qui s’est tenu à Londres, l’acquittement en janvier 2016 de six courtiers avait été ressenti comme une défaite des autorités, l’ancien courtier de UBS Tom Hayes avait lui été condamné, peu avant, à une détention réduite à 11 ans par l’instance d’appel.

«Le libor a changé les règles du jeu d’un réaménagement de carrière dans la finance. Même si une personne a été acquittée, elle est souvent perçue comme un risque trop important à courir» commente Richard Burger, du cabinet RPC et ancien de l’autorité réglementaire britannique, cité mercredi par l’agence Bloomberg. Cette dernière évalue à 9 milliards de dollars en tout les amendes payées en quatre ans par une douzaine de banques dans le monde en lien avec ce scandale.n