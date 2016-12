BFI – Swiss Infinity : fusion de leurs activités

jeudi, 22.12.2016

Les deux gestionnaires de fortune BFI Wealth Management et Swiss Infinity Global Investments vont fusionner leurs activités, ont-ils annoncé hier. Ils seront réunis sous le nom BFI Infinity et seront dotés de licences pour les marchés suisse, américain et canadien. L’entité fusionnée disposera...