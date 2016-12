Les villes suisses contre la réforme de l’imposition des entreprises

mercredi, 21.12.2016

Un comité s’est présenté hier à Berne pour mettre en garde contre une baisse brutale et non compensable de la rente fiscale.

Le principal obstacle à l’adoption de la troisième réforme de la fiscalité des entreprises à l’échelle fédérale (RIE III), qui doit subir l’épreuve du référendum en février prochain, sera peut-être institutionnel. Hier à Berne, un Comité des exécutifs des villes et communes contre la RIE III s’est présenté aux médias en des termes assez virulents. Composé principalement de municipaux de gauche, il se plaint en premier lieu que ces collectivités publiques de dernier échelon n’aient pas été consultées en phase d’élaboration du projet.

Résultat: les communes subiront des manques à gagner globaux de plusieurs centaines de millions de francs. Il a été question de 300 millions de francs par an à Zurich et de 50 millions à Genève.

Il n’est pas prévu que ces pertes soient directement compensées par la Confédération, alors que les cantons bénéficieront d’un soutien partiel et surtout transitoire: réduisant la fiscalité des entreprises ordinaires (non bénéficiaires d’avantages accordés au titre la promotion économique exogène), la RIE III est considérée à droite comme devant favoriser l’activité économique et la rente fiscale après quelques années.

La directrice des Finances de la ville de Berne a fait remarquer que les communes, contrairement à la Confédération et aux cantons, ne pouvaient pas non plus reporter certaines tâches vers le bas. La directrice des Finances de la ville de Genève Sandrine Salerno a ajouté que la réforme offrait d’ailleurs bien trop d’instruments de concurrence fiscale.

En août dernier, l’Union des villes suisses, composée d’entités plus grandes avec une répartition plus représentative sur le plan des partis, s’était déjà plainte de n’avoir pas été consultée. Elle parlait d’une perte globale de plus d’un milliard et demi pour les villes, alors que les estimations, hier, semblaient en retrait.

Une enquête réalisée à sa demande montrait cependant qu’un abaissement de taux à 15% entraînerait des pertes de revenus de l’ordre de 40% à 60% dans les villes interrogées. La municipale socialiste des Finances de Lausanne Florence Germond avait alors déclaré que des programmes d’économie ne suffiraient pas à absorber le choc. page 8

