La loi sur le génie génétique: entre la passion et la raison

mercredi, 21.12.2016

L’utilisation de plantes OGM doit avoir pour but d’éviter le recours aux produits phytosanitaires et aux antibiotiques.

Philippe Herminjard*



Lors de la dernière session parlementaire à Berne, le Conseil national a débattu de la modification de la loi sur le génie génétique. Le dossier n’a guère évolué puisqu’il a été décidé de prolonger le moratoire jusqu’en 2021. Les propositions du Conseil fédéral appelant à compléter les bases légales régissant la coexistence entre OGM et non OGM et créant des «zones avec OGM» permettant de concentrer la culture des OGM une fois le moratoire échu ont en outre été refusées.

Depuis sa première adoption en 2005, le moratoire a déjà été prolongé à deux reprises, en 2010 et en 2012. Cette reconduction répétée a fait dire à un conseiller national sensible à l’innovation qu’«on interdit sans interdire selon un nouveau concept: le moratoire perpétuel». S’agissant des mesures proposées par le Conseil fédéral prévoyant des zones de coexistence et des zones OGM à planifier lors de la levée du moratoire en 2021, elles ont été refusées sans véritable argumentation en dehors du refus pur et simple (mais pour le moins dogmatique) de l’existence de cultures OGM en Suisse. D’où le paradoxe entre le moratoire, qui permet à ce stade une autorisation future et l’interdiction de prévoir des zones ad hoc!

La bonne nouvelle reste le maintien des possibilités de recherches en Suisse avec l’application du génie génétique au domaine non humain. Les débats ont toutefois montré que le sujet reste très sensible. Ainsi, la passion déjà observée chez les principaux héros du film «Le génie helvétique» de Jean-Stéphane Bron, sorti en 2003, agite toujours autant les esprits de nos élus. Malgré les résultats rassurants des recherches sur les OGM du Programme national qui conclut à l’absence de risques, la majorité du Parlement semble refuser la science en privilégiant le principe de précaution, à défaut d’autre argument objectif. Ajoutons que les alliances politiques sont singulières voire inhabituelles et demeurent les mêmes que dans le film cité plus haut. L’UDC et les Verts restent opposés aux OGM tandis qu’une majorité d’élus PLR ainsi qu’une minorité du PDC sont favorables à leur développement.

On doit reconnaître que l’utilisation et le développement de certaines plantes OGM par des géants de l’agrochimie sont de nature à inquiéter. Mais on peut aussi affirmer qu’une utilisation équivalente en Suisse n’aurait aucune chance d’aboutir. Ce ne sont en effet pas des critères de rendement maximaux des cultures et des animaux ou la recherche du seul profit qui sont ici en cause, mais bien plutôt un objectif partagé par tous les consommateurs. Autant que possible, l’utilisation de plantes OGM en Suisse doit avoir pour but d’éviter le recours aux produits phytosanitaires et aux antibiotiques pour les animaux de rente. Si les hésitations répétées du Parlement sur les OGM peuvent aboutir à remplir cet objectif prioritaire à terme, les joutes verbales passionnées n’auront pas été vaines. Le fait d’avoir maintenu la possibilité d’une levée du moratoire donne de l’espoir à terme pour le bien des générations futures.

* Centre Patronal