Et si on invitait un économiste pour Noël

mercredi, 21.12.2016

Keynésiens, monétaristes, membre de l’Ecole de Chicago... qui sera le meilleur invité pour les Fêtes?

Marie Owens Thomsen, Chief Economist Indosuez Wealth Management



A quelques jours de Noël, la question peut se poser concernant nos amis économistes et ce qu’ils peuvent éventuellement nous apporter pendant les fêtes de Noël. Les économistes dits néoclassiques sont ceux qui se concentrent sur la maximisation de l’utilité. Sans une connaissance parfaite de comment sera estimer l’utilité de notre cadeau, le risque est élevé d’offrir un cadeau qui est plus cher que l’utilité qu’il procure. L’action d’offrir des cadeaux est donc très inefficace aux yeux des économistes de cette école. Ces économistes préfèreraient échanger des enveloppes avec du cash mais cela ne serait pas efficace non plus à moins de mettre le même montant dans les deux enveloppes – ce qui n’a d’un point de vue financier pas d’intérêt réel non plus. Pas beaucoup de fantaisie alors, côté néoclassique.

Les économistes keynésiens par contre, vont dépenser beaucoup, et plus l’économie va mal, plus ils vont dépenser. Ainsi, tout le monde devrait avoir au moins un ami économiste keynésien. Ces individus précieux pourraient également argumenter en faveur des baisses de la TVA pendant la période des fêtes et vouloir subventionner le transport vers les centres commerciales. Seul bémol, ils n’apprécieraient pas le pull tricoté main car ils n’adorent que ce qui alimente le Produit Intérieur Brut et donc ce qui porte une étiquette de prix.

Les monétaristes auraient tendance à vouloir réduire l’offre d’argent avant Noël pour que personne ne s’emballe trop et pour maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande. Ainsi les prix devraient rester stables pendant la période festive. Une petite hausse des taux pourrait également faire l’affaire car finalement il est plus facile de manipuler les taux que la masse monétaire. L’école de Chicago se base fondamentalement sur l’idée des anticipations rationnelles et l’accès libre à toute information. Leurs échanges de cadeaux devraient donc être un calcul d’intérêt personnel probable, en toute connaissance de cause, et personne n’aura un cadeau plus précieux que le cadeau anticipé en retour. Ces personnes ne laissent pas de place pour l’altruisme et l’idée qu’offrir peut faire d’avantage plaisir que de recevoir. Les enfants de parents aussi rationnels seront particulièrement mal lotis, on suppose, à moins que les anticipations rationnelles de leurs géniteurs s’étendent sur une très longue période, en pensant que leur générosité du jour sera récompensé dans le futur.

Les Autrichiens ont également une ligne de pensée économique. Ces économistes attachent toute l’importance à l’individu, seule unité de décision économique à leurs yeux, écartant donc tout rôle décisionnel des collectivités tels que les entreprises. Le marché est le lieu culte où les individus se rencontrent et d’où toute information digne d’analyse découle. Leur philosophie serait d’interférer le moins possible dans ces transactions, et laisser faire. Ils seront donc des invités bienveillants à nos fêtes de Noël, quoique quelque peu détachés.

Les marxistes pourraient mettre le feu à nos fêtes. Révolutionnaires dans l’âme, ils bousculeraient certainement nos traditions et empêcheraient l’ennui. De l’autre côté, ils auraient besoin que l’on décide tous ensemble sur le plan à suivre pour les fêtes, de quoi manger, à qui va offrir quoi à qui. La satisfaction, quand tout fonctionne, serait le bonheur de faire partie d’une grande famille où tout le monde s’entend.

Il y a également les micro-économistes. Ces personnes se concentrent sur un aspect bien précis de l’économie et peuvent donc être des personnes qui pensent que leur expérience propre est la norme, en écartant la possibilité que d’autres personnes peuvent vivre quelque chose de radicalement différent. Du point de vue du macro-économiste, le micro-économiste peut paraître quelque peu borné. Dans le sens contraire, le micro-économiste va trouver son homologue macro très éloigné des faits sur le terrain. Inviter l’un et l’autre pour Noël alimentera sans doute la conversation. En ce qui concerne les cadeaux, il va falloir connaître l’intérêt précis du micro-économiste pour pouvoir lui faire plaisir, et écarter des cadeaux d’une utilité générale.

Notre revue des différents types d’économistes n’est pas exhaustive, mais se doit d’inclure ceux qui analysent l’économie comportementale. Pour une fête de Noël, il serait certainement bon de les avoir autourde la table. Ces économistes acceptent des comportements divers et variés, et considèrent que les individus sont capables de générosité et d’altruisme. On peut dire que ce sont eux les plus proches de l’esprit «originel» de Noël, tandis que les keynésiens incarnent d’avantage le père Noël commercial. Dans tous les cas, il faut réfléchir avant d’inviter des économistes car, vous savez, on dit que les économistes n’ont même pas suffisamment de personnalité pour devenir expert-comptable (avec toutes mes excuses à tous les experts-comptables).