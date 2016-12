La participation croisée en moins

mercredi, 21.12.2016

électricité. Le bernois BKW a cédé sa part dans Groupe E. Réduisant ainsi quelque peu le systémisme du secteur.

Christian Affolter



L’électricité est un secteur où les participations souvent croisées jouent toujours un rôle prédominant. Les références de Romande Energie à la marche des affaires d’Alpiq, respectivement d’EOS Holding, sont légion. Le processus de création de l’exploitant du réseau haute tension Swissgrid a encore mis en évidence commment elles ont été établies: des participations en échange d’un apport d’actifs. Ce qui a fait naître une nouvelle structure complexe, où de nombreuses opérations de cession et réattribution de parts ont déjà eu lieu, notamment au cours de l’année écoulée. Les actionnaires publics y jouent un rôle important, souvent par le biais de calculs sophistiqués pour respecter les répartitions imposées par la régulation. L’opération annoncée hier par BKW donne ainsi l’espoir qu’il soit possible de dénouer un jour cet écheveau. Même en passant en partie par le rachat des propres actions, comme Groupe E vient de le faire et comme BKW pourrait l’envisager par le biais de l’exercice de son droit de préemption sur la part qu’y détient Groupe E.

Des opérations de ce type contribuent fortement à la clarification de la situation permettant de s’apercevoir des options disponibles dans un marché de l’électricité suisse toujours marqué par des structures hybrides, avec des groupes producteurs seulement actifs sur le marché de gros, d’autres producteurs ayant accès aux clients captifs et des distributeurs n’ayant guère de production propre. Que ce soit dans la direction d’une libéralisation totale, ou au contraire d’une étatisation. Le fonctionnement de ce marché est déjà suffisamment complexe en soi, sans des structures d’actionnariat très particulières.