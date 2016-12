Tout dépendra du cycle américain

mercredi, 21.12.2016

Des échéances politiques fortes attendues pour 2017.

Igor de MAACK *



La première des grandes échéances politiques est passée. Elle a débouché sur la victoire de Donald Trump et donc sur une période d’incertitudes. Ce résultat devait en théorie faire trembler les marchés pendant quelque temps avec une volatilité accrue. Pour l’instant, de manière contre-intuitive, les places boursières ont progressé après la victoire de Donald Trump comme les taux longs et le dollar.

Au-delà de l’effet de surprise, les questions économiques, monétaires et notamment les mesures pour relancer la croissance reprendront le dessus aux Etats-Unis comme ailleurs. Les républicains disposent de tous les pouvoirs institutionnels désormais. Ils auront fort à faire car le bilan des années Obama s’avère en réalité contrasté. Ils devront réduire des inégalités sociales sans précédent, baisser l’endettement des étudiants lié aux frais universitaires astronomiques, augmenter les salaires sans trop rogner les marges des entreprises, prolonger le cycle économique et assurer une relative stabilité au dollar (et au monde) tout en modifiant une politique monétaire désormais jugée trop laxiste et pervertie par les marchés financiers.

Pour l’instant, le programme économique de Trump est inflationniste et protectionniste (augmentation des droits de douane, renégociation des accords commerciaux, hausse des salaires, relance des programmes d’infrastructures) et se concentre surtout sur des baisses d’impôt généralisées qu’il faudra tout de même financer. Quant au programme politique et géostratégique, il faut espérer qu’il n’appliquera pas toutes les idées saugrenues vociférées pendant sa campagne. Dès son discours de victoire, Donald Trump a déjà adouci son discours. Les autres échéances politiques ne doivent pas être négligées (référendum italien, processus juridique et discussions autour du Brexit) mais elles ne devraient pas entraîner un choc supplémentaire sur les marchés. En Angleterre, la Haute Cour de Londres a annoncé avoir imposé au gouvernement britannique, qui entend contester cette décision devant la Cour Suprême, de passer devant le Parlement pour lancer la procédure de Brexit. Ce n’est donc pas si facile de divorcer d’avec l’Union Européenne. Quant à l’Italie, le résultat du référendum ne changera pas forcément la façon de conduire le pays à court terme et nos dernières rencontres avec les entreprises italiennes nous font penser qu’elles le considèrent plutôt comme un non sujet. Par ailleurs, le rendement des obligations souveraines italiennes s’est déjà écarté d’environ cinquante points de base par rapport à celles émises par l’Espagne. Cependant, un nouveau gouvernement de transition (élu ou nommé donc contesté et fragile) pourrait refaire renaître le spectre de la sortie de l’Italie de la zone euro et donc de l’implosion de la zone monétaire européenne. La nervosité des investisseurs à ce sujet est d’ailleurs palpable. Pourtant, les Italiens n’ont dans leur grande majorité ni envie ni intérêt à sortir de la zone euro. La mise en œuvre de réformes sera en revanche toujours complexe dans un pays sans pouvoir politique fort et qui n’a pas connu de croissance depuis son entrée dans la zone euro. En 2017, ce sont les élections allemandes et françaises qui rythmeront le calendrier politique. L’avenir de l’Europe, de la zone euro et des marchés financiers se jouera probablement à ce moment là, c’est-à-dire à l’instant où un nouveau couple exécutif franco-allemand sera choisi par les deux nations phares de l’espace économique européen. Les investisseurs scruteront avec intérêt en 2017 les sondages et les votes comme ils l’ont fait en 2016. Ces incertitudes pourraient aussi représenter de bonnes opportunités pour renforcer des positions en actions européennes en cas de forte baisse. Les dernières publications trimestrielles donnent l’image d’un monde toujours volatil exposé aux risques inflationnistes et confronté à un changement de régime monétaire. La saison de publication des résultats trimestriels s’avère plutôt mitigée sans pourtant que les dirigeants d’entreprises ne véhiculent un discours véritablement négatif sur le déroulement des affaires courantes.

Si certaines sociétés ont publié de solides résultats (Sanofi, Total, BNP Paribas, STM, LVMH, Volkswagen), d’autres ont plutôt déçu (Capgemini, Publicis) ou révisé en baisse leurs objectifs (RyanAir, Gemalto, Ericsson). C’est normalement au mois de novembre que le consensus d’analystes réalise ses dernières révisions de bénéfices pour l’année en cours. Ces derniers sont, pour l’instant, attendus plus ou moins stables tant aux Etats-Unis qu’en Europe. Pour 2017, la croissance des résultats est anticipée à respectivement +12% et +14% pour les deux zones, soit un niveau comparable à celui des cinq dernières années. La semaine du 7 novembre est la première semaine de collecte positive sur les actions européennes après une série de trente huit semaines de flux négatifs d’affilée. Même si ce sont de faibles montants, cela signifie peut-être que les investisseurs domestiques et internationaux ont achevé leur vente. Pour celles et ceux qui voudraient profiter de la volatilité actuelle ou future, racheter des actions européennes à bon compte (notamment dans des secteurs value tels que la banque, la pharmacie et les matières premières) devrait s’avérer payant sur le long terme. Les obligations longues nous paraissent toujours trop chères et à risque si les dangers inflationnistes devaient se matérialiser notamment avec la politique budgétaire menée sous la mandature Trump.

* Gérant et porte-parole de la

gestion chez DNCA Investments