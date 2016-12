L’approche marché en mode pragmatique

mercredi, 21.12.2016

Bobst. Le groupe basé à Lausanne-Mex était hier en présentation à Zurich. Perspectives 2017 prudentes.

2016 aurait dû être une année de transition, l’exercice s’est au final avéré meilleur que prévu. Sur les cinq dernières années, qui ont couvert toute la restructuration du groupe, Bobst a réalisé une performance plus qu’exemplaire sur un secteur industriel volatil et très disputé.

L’évolution du titre reflète d’ailleurs assez fidèlement les risques qui ont été pris et tout ce que la direction est parvenu à réaliser: la valorisation a été plus que triplée depuis 2012, replaçant Bobst sur une tendance de long terme dont le groupe basé à Lausanne-Mex et actif dans les machines de packaging avait décroché il y a une décennie environ. Les anticipations 2017 réalistes (ou prudentes) de Jean-Pascal Bobst hier à Zurich s’inscrivent tout à fait dans la stratégie et reflètent bien l’approche pragmatique du marché.

Le segment de l’emballage suit globalement la tendance positive de la grande consommation, et cela justifie les investissements permanents. Les effets sont pourtant peu prévisibles pour le groupe.

La progression ne peut d’ailleurs pas être linéaire techniquement, puisqu’une bonne année est toujours suivie d’une phase d’intégration des capacités. page 6

